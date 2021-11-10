Бишкек, , 17:01 — REGNUM Премьер-министр Акылбек Жапаров решил наказать государственных служащих, руководство и других сотрудников Ошского государственного университета за вмешательство в предвыборную кампанию. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Глава кабинета министров отстранил от занимаемой должности руководителя госадминистрации Лейлекского района Баткенской области и объявил выговор мэру города Исфаны.

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Кроме того, Жапаров объявил выговор министру образования Болотбеку Купешеву и мэру города Оша, распорядился об увольнении ректора, декана и трёх преподавателей педагогического факультета ОшГУ — за участие студентов в агитационных мероприятиях.

Несмотря на прямые указания со стороны премьер-министра, в министерстве образования и науки решили пока не увольнять ректора Ошского госуниверситета Кудайберди Кожобекова, а временно отстранить его от должности до окончания разбирательств по факту использования студентов этого вуза в предвыборной агитации, пишет «АКИpress».

ИА REGNUM напоминает, что выборы в парламент Киргизии назначены на 28 ноября 2021 года. Теперь вместо 120 депутатов в законодательное собрание будут избираться только 90 парламентариев. Из них 54 — от партий и еще 36 — депутаты-одномандатники.

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