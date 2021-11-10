Таллин, , 17:01 — REGNUM Фонд интеграции Эстонии в сотрудничестве с министерством культуры и министерством финансов начал программу, в рамках которой государственные учреждения будут предлагать места практики студентам, чьим родным языком не является эстонский. Об этом сообщил портал stolitsa.ee.

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«Наш опыт показывает, что нужно увеличивать число специалистов других национальностей в министерствах, чтобы в дальнейшем многообразнее развивать тот или иной сектор», — прокомментировала инициативу вице-канцлер минкульта Эстонии Пирет Хартман.

Заявки на участие в программе можно подать до 28 ноября нынешнего года. О местах прохождения практики и условиях подачи заявок можно узнать на сайте karjeravestonii.ee.

Подать заявку могут студенты эстонских вузов разных учебных направлений. Предпосылками являются очень хорошее знание эстонского языка, интерес к области, в которой учащийся намеревается проходить практику, активность и готовность к новым заданиям. На сегодняшний день практикантов ждут на стажировку различные министерства, а также Фонд «Целевой капитал гражданского общества» и Фонд интеграции.

Подобная программа практики проводится уже во второй раз. Прошлой весной в различных министерствах, Государственной канцелярии и канцелярии Канцлера права стажировку прошли 13 студентов, чьим родным языком были русский, немецкий и даже турецкий.