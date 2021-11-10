Таллин, 10 ноября, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Фонд интеграции Эстонии в сотрудничестве с министерством культуры и министерством финансов начал программу, в рамках которой государственные учреждения будут предлагать места практики студентам, чьим родным языком не является эстонский. Об этом сообщил портал stolitsa.ee.

ИА REGNUM Эстония

«Наш опыт показывает, что нужно увеличивать число специалистов других национальностей в министерствах, чтобы в дальнейшем многообразнее развивать тот или иной сектор», — прокомментировала инициативу вице-канцлер минкульта Эстонии Пирет Хартман.

Заявки на участие в программе можно подать до 28 ноября нынешнего года. О местах прохождения практики и условиях подачи заявок можно узнать на сайте karjeravestonii.ee.

Подать заявку могут студенты эстонских вузов разных учебных направлений. Предпосылками являются очень хорошее знание эстонского языка, интерес к области, в которой учащийся намеревается проходить практику, активность и готовность к новым заданиям. На сегодняшний день практикантов ждут на стажировку различные министерства, а также Фонд «Целевой капитал гражданского общества» и Фонд интеграции.

Подобная программа практики проводится уже во второй раз. Прошлой весной в различных министерствах, Государственной канцелярии и канцелярии Канцлера права стажировку прошли 13 студентов, чьим родным языком были русский, немецкий и даже турецкий.