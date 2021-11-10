Ярославль, 10 ноября, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Главное управление МЧС по Ярославской области объявило о надвигающейся на регион непогоде. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ведомства.

iiinek Гололёд

По данным Гидрометцентра, с шести вечера 10 ноября ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду, а также гололёд на дорогах. Непогода продлится сутки.

В региональном управлении МЧС прогнозируют затруднение работы всех видов транспорта, обрыв электросетей и линий связи, а также другие чрезвычайные происшествия.