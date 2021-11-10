Москва, 10 ноября, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Совет Думы обсудил вопрос формирования части Межпарламентской группы Российской Федерации для обеспечения участия депутатов Госдумы в деятельности Межпарламентского союза (МПС) и поддержания межпарламентских контактов в рамках депутатских групп по связям с парламентами других государств. Об этом сообщает сайт нижней палаты парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Сопредседателем межпарламентской группы предложено избрать спикера Госдумы Вячеслава Володина, заместителем сопредседателя — Евгения Попова («Единая Россия»).

Проект соответствующего постановления Госдума рассмотрит на заседании 11 ноября.

В рамках поддержания межпарламентских контактов Госдуме в ближайшее время предстоит обновить составы депутатских групп по связям с парламентами других государств. Поручение обеспечить их формирование дано межпарламентской группе, которая координирует их работу.