Красногорск, , 17:02 — REGNUM С начала 2021 года в медицинские организации Подмосковья закупили и поставили 67 новых операционных столов. Об этом 10 ноября сообщается на сайте правительства Московской области.

Операционная

Основное преимущество новых столов в том, что они многосекционные и позволяют врачам зафиксировать наиболее оптимальное положение пациента для проведения хирургического вмешательства, отметила зампред правительства — министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

«Новое оборудование уже поступило в 24 медицинские организации и используется при проведении оперативного лечения», — сказала Стригункова.

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