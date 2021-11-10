Афины , , 16:57 — REGNUM Столица Греции Афины получит свой первый в истории японский сад, который будет расположен неподалеку от Национальной галереи. Церемония закладки первого камня в фундамент проекта, который является частью программы афинского муниципалитета «Прими свой город», состоялась 10 ноября, сообщает AMNA.

Афины (сс) Gonbiana

«Афины — современный, динамичный мегаполис. Это открытый город, открытый для новых идей, готовый смело и решительно двигаться вперед, город, который исключительно гордится своим славным прошлым и в равной степени гордится своим динамичным настоящим. Это город, который много вкладывает в открытость», — сказал мэр Афин Костас Бакояннис.

Японский сад Афин создается при поддержке JT International Hellas под эгидой посольства Японии и является первым тематическим парком в городе. Посол Японии в Греции Ясунори Накаяма отметил, что «японские сады являются одним из традиционных культурных и духовных символов Японии, и их история восходит к шестому веку н. э.». Он сказал, что у них есть особенности, которые меняются в зависимости от времени года, в то время как их меняющийся ландшафт в течение четырех сезонов всегда был дорог японцам, «поскольку они находят особую красоту в изменениях всего, что отражает течение времени». Он выразил надежду, что к весне первый японский сад в греческой столице «будет завершен в гармонии с городом и жителями Афин».

«Мы твердо верим в дипломатию городов, дипломатию народов. Позвольте мне сказать, что я особенно горжусь, потому что мы делаем очень большой шаг в укреплении связей двух древних цивилизаций, корни которых уходят в глубины истории, двух народов, которые чувствуют, несмотря на большое географическое расстояние между нами, что на культурном уровне мы общаемся», — сказал Бакояннис.

На церемонии также присутствовал заместитель министра иностранных дел Милтиадис Варвициотис.