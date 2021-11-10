Стокгольм, , 16:55 — REGNUM Шведское правительство выступило с предложением разрешить менять свой пол в документах по достижении возраста 12 лет, сообщает 10 ноября RT со ссылкой на шведское телевидение.

Трансгендеры Rosemary Ketchum

Детям и подросткам разрешат менять свой пол в документах, заручившись согласием родителя или опекуна.

В частности, министерство по общественным делам Швеции вынесло на обсуждение два законопроекта, направленные на упрощение процедуры по смене пола: один касается юридической стороны и оформления документов в более раннем возрасте, а второй имеет отношение к гормональной терапии и нормам хирургического вмешательства.

По мнению министерства, хирургическое вмешательство должно стать доступным с 18 лет, а право сменить пол в документах — с 12 лет.

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