Тюмень, , 16:54 — REGNUM Из центра занятости по Тюмени и Тюменскому району уволились более 50% штата. Об этом сообщает РБК.

Служба занятости (сс) М. Мишин. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Уволились 84 человека, сообщили изданию бывшие сотрудники ЦЗН. Их слова подтверждают в областном департаменте труда и занятости населения.

«В настоящее время численность штата составляет 138 человек при имеющихся 147 вакансиях», — добавили в департаменте.

По словам бывших работников, в 2021 году в центре занятости города Тюмени и Тюменского района сменился директор. При новом руководителе нагрузка увеличилась в разы.

«Нужно работать как минимум до 22:00. Сотрудники одного из отделов ушли полным составом», — отмечают бывшие сотрудники ЦЗН.

Новый руководитель службы занятости Оксана Астафьева в свою очередь сообщила изданию о реорганизации ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, около трети российских медиков, работающих с больными COVID-19, задумываются об увольнении, жалуясь на эмоциональное выгорание за два года пандемии.

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