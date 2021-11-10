Комотини, Греция, , 16:51 — REGNUM Правительство Греции несет «огромную и уголовную» ответственность за борьбу с пандемией, заявил лидер главной оппозиционной партии Греции СИРИЗА-Прогрессивный альянс Алексис Ципрас интервью «Радио Паратирит» 10 ноября.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам Ципраса, Греция столкнулась с действительно тяжелой ситуацией, смертность в результате пандемии резко возросла за последние три месяца, в настоящее время страна занимает одно из худших мест в Европе по показателю смертности на миллион населения, а уровень вакцинации очень низок, отметил Ципрас. Он подчеркнул, что в централизованно спланированной риторике правительства с мая и далее утверждалось, будто пандемия «закончилась», а премьер-министр Кирьякос Мицотакис уже с уверенностью заявлял, что «мы покончили с вирусом и что любой, кто будет вакцинирован, покончит с пандемией».

Ципрас сказал, что его партия проявила ответственность и признала сложность ситуации, он несколько раз просил созвать совет политических лидеров. «Однако в то время, когда мы подсчитываем случаи заражения и смерти, господина Мицотакиса интересует только подсчет голосов», — добавил Ципрас, заявив, что премьер-министр ведет страну в трагический тупик.