Майкоп, 10 ноября, 2021, 16:49 — ИА Регнум. В Адыгее попал под уголовное преследование депутат местного парламента. Против одного из депутатов Государственного Совета — Хасэ возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере с использованием своего служебного положения, сообщили 10 ноября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Как стало известно из материалов дела, народный избранник имел свою строительную фирму. С ней был заключен муниципальный контракт на выполнение ремонтных работ фасада здания. Однако при предоставлении документов о выполнении работ директор внес заведомо ложные сведения об их объемах на сумму более 1,5 млн рублей, включив в акт сведения об установке на здании фасадов вентилируемых панелей из композитных материалов, которые фактически установлены не были.

Из бюджета на расчетный счет компании поступили денежные средства в полном объеме, А позже выяснилось, что завышение стоимости работ и материалов составило более 429 тыс. рублей.

«Обвиняемый задержан, следователем решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении СКР по региону.