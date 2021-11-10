Москва, , 16:45 — REGNUM Страны ЕАЭС намерены увеличить потенциал общего аграрного рынка, в первую очередь в отношении плодоводства и овощеводства. Об этом 10 ноября заявила официальный представитель ЕЭК, помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина на брифинге.

ЕАЭС

«Наибольшую обеспокоенность вызывает потенциал в обеспечении общего аграрного рынка ЕАЭС собственным производством фруктов и ягод, которые возможно выращивать в природно-климатических условиях союза», — заявила Малкина.

В этой связи комиссия совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН осуществляет подготовку доклада по устойчивому развитию плодоводства и овощеводства в рамках ЕАЭС.

«В частности, изучается опыт поддержки развития отрасли продовольствия стран, которые производят и экспортируют такую продукцию — например, Польши и Турции», — указала она.