Иерусалим, 10 ноября 2021, 16:44 — REGNUM В течение 9 ноября в Израиле зафиксировано 458 новых случаев заражения коронавирусов, сообщает министерство здравоохранения.
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Сутками ране сообщалось про 564 новых случая.
Сделано 82 757 анализов на коронавирус, положительными оказались 0,59%, коэффициент заражений — 0,7%.
В больницах лечатся 206 ковид-пациентов, к ИВЛ подключены 103 человека.
За день умерли шесть человек.
Ревакцинацию прошли более четырех млн жителей Израиля.