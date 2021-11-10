Москва, 10 ноября, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Россия и Казахстан намерены расширить перечень маркируемых товаров в рамках ЕАЭС. Об этом 10 ноября заявила официальный представитель ЕЭК, помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина на брифинге.

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«В настоящее время на площадке комиссии рассматривается уведомление Российской Федерации о намерении с 1 марта 2022 года ввести на своей территории обязательную маркировку средствами идентификации велосипедов и велосипедных рам — соответственно, предложение сторонам присоединиться», — заявила Малкина.

«Также рассматривается уведомление Республики Казахстан о введении маркировки в отношении отдельны лекарственных препаратов. Однако казахстанская сторона предлагает вводить маркировку только на национальном уровне», — продолжила она.

Помимо прочего, в настоящее время Россия уведомила о проведении экспериментов по маркировке средствами идентификации пива, напитков на основе пива, отдельных видов слабоалкгольных напитков и биологически активных добавок к пище, косметической продукции, антисептиков.