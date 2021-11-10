Москва, 10 ноября 2021, 16:39 — REGNUM В 2021 году численность безработных в странах ЕАЭС значительно уменьшилась в сравнении с 2020 годом. Об этом 10 ноября заявила официальный представитель ЕЭК, помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина на брифинге.
«Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения государств ЕАЭС по состоянию на конец сентября текущего года составила 1,23 млн человек, и сократилась почти на 70% по сравнению с аналогичными данными прошлого года», — заявила Малкина.
Таким образом, количество безработных составляет 1,3% от общей численности рабочей силы. В 2020 году показатель, в свою очередь, составлял 4,4%.