10 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Хрустальная ночь, в отличие от Дня памяти жертв Холокоста, напоминает нам о важности борьбы с ненавистью на раннем этапе. Разжигание ненависти может привести общество от ужасов Хрустальной ночи к невообразимой катастрофе, которой является Холокост. И этих причин уже достаточно, чтобы вспомнить о ночи 9 ноября 1938 года, пишет в газете Times of Israel заместитель национального директора Антидиффамационной лиги Кеннет Джейкобсон.

Климент Александров, , 18:35 — REGNUM Одна из проблем при изучении Холокоста — это сам масштаб ужаса. Численность, необъятность машины для убийства, размах ненависти во многих отношениях превышают человеческое понимание. Вот почему так важны личные истории и индивидуальные воспоминания.

Разбитые витрины еврейского магазина в Германии после Хрустальной ночи

Воспоминание о Хрустальной ночи, в силу ее ограниченного масштаба во времени и месте, предлагает уникальный взгляд на антисемитизм в прошлом и настоящем. То, что произошло в ту ночь в Германии 83 года назад — полное разрушение 76 синагог, убийство более 90 и арест 30 000 немецких евреев, — связывает долгую историю антисемитизма, без которого Хрустальная ночь никогда бы не произошла, и его нынешнее возрождение, которое ошеломило так многих.

Часто отмечалось, что Холокост не мог бы произойти без трех участников: исполнителей, пособников и случайных свидетелей. Этот узор уже проявил себя в Хрустальную ночь.

Убийство чиновника министерства иностранных дел Германии молодым евреем дало удобный повод нацистской машине убийств прийти в движение. Нацистская полиция и другие должностные лица ездили из города в город, поджигая синагоги, нападая на еврейские дома и предприятия и арестовывая тысячи евреев. Никогда не было никаких сомнений в том, кто был зачинщиком: ими были нацистские правительственные чиновники. И именно поэтому современный термин для Хрустальной ночи, используемый в Германии, — Рейхспогромнахт, что означает «Ночь государственного погрома».

Но к тому погрому присоединились многие другие немцы. Распространялись сообщения о том, что местные немцы во многих городах участвовали в сожжении синагог — эти коллаборационисты были рады нацистскому правительству и готовы были присоединиться к нему в уничтожении еврейских молитвенных домов.

Интерьер берлинской синагоги на Фазаненштрассе после погромов (сс) Center for Jewish History, NYC

А потом были свидетели, те немцы, которые, возможно, не принимали непосредственного участия, но видели разрушения и насилие вокруг себя и ничего не сделали, чтобы остановить то, чему они были свидетелями.

Общей нитью были глубоко укоренившиеся антисемитские взгляды, которые позволяли каждому играть свою личную роль.

Для преступников нашли отклик теории заговора о ядовитой еврейской власти, поддерживаемые Гитлером и Геббельсом. Коллаборационисты, простые немцы, которые, возможно, обижались на своих еврейских соседей и имели давние стереотипы о них, приняли нацистскую пропаганду, будто поражение Германии во время Первой мировой войны было результатом того, что евреи нанесли удар Германии, и восприняли этот момент как возможность присоединиться к погромщикам-нацистам. Это был момент, чтобы выразить свое негодование так, как они никогда не считали возможным. Ну, а для случайных прохожих, тех немцев, которые сами никогда не опустились бы до поджога синагоги или нападения на еврея, старых, уходящих в поколения стереотипов о евреях — нелояльных немцах, алчных, убийцах Иисуса, — было достаточно, чтобы не делать ничего в то время, как ужасы вокруг них происходили на виду.

Сегодняшнее возрождение антисемитизма мало похоже на крайности и контекст Хрустальной ночи. Тем не менее оно также характеризуется тремя уровнями участия: оно начинается с преступников, таких как убийца в Питтсбурге, который был мотивирован теорией заговора о еврейской власти. Оно также подпитывается, хотя, возможно, и не до такой степени, теми голосами, которые демонизируют или исключают всех сионистов из любой политической деятельности и которые придерживаются ненавистных взглядов о зле и незаконности еврейского самоопределения на земле Израиля.

Горящая синагога в Айзенахе

Коллаборационистами часто являются те, кто присоединяется к «инициативе», чтобы исключить евреев из числа сторонников социальной справедливости из-за их сионистских связей.

А сторонние наблюдатели — это те, кто ничего не делает, либо справа, когда появляются антисемитские теории заговора, либо слева, когда евреи становятся мишенью за их поддержку Израиля.

Хрустальная ночь, в отличие от Дня памяти жертв Холокоста, напоминает нам о важности борьбы с ненавистью на раннем этапе. Разжигание ненависти может привести общество от ужасов Хрустальной ночи к невообразимой катастрофе, которой является Холокост.

Мемориал в память о жертвах Хрустальной ночи. Германия © Simon Mannweiler. Wikimedia Commons

Мы вспоминаем Хрустальную ночь не только для того, чтобы проявить уважение к евреям, убитым и заключенным в тюрьму, и синагогам, разрушенным в ту ужасную ночь, но и для того, чтобы подчеркнуть, что борьба с ненавистью на раннем этапе остается жизненно важным подходом для предотвращения ее распространения. Это послание особенно актуально сегодня, когда возрождается антисемитизм. И этих причин уже достаточно, чтобы вспомнить о ночи 9 ноября 1938 года.