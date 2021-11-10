В РФ первыми пользователями цифрового рубля станут бюджетники – версия
Москва, 10 ноября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. В РФ при внедрении цифрового рубля власти должны позаботиться о том, чтобы не навредить другим платежным инструментам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.
«Вряд ли стоит ожидать активного спроса и доверия населения к цифровому рублю сразу после его внедрения и запуска в обращение, — сказал он. — Сначала граждане захотят убедиться, что данный инструмент работает в других сферах, например в сфере контроля государственных закупок и контрактов, как об этом заявлялось в самом начале процесса запуска его разработки. Кроме того, использование цифрового рубля населением может быть стимулировано со стороны правительства РФ, как это было при внедрении карты МИР (выплата социальных пособий и зарплаты бюджетникам в цифровом рубле и т.п.). Главное, чтобы эти меры не вредили и не мешали развитию и использованию других платежных инструментов: СБП, карты МИР, наличных и безналичных денег».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Марков объяснил, может ли забуксовать внедрение цифрового рубля.