Москва, 10 ноября, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Благодаря тому, что РФ уже сейчас активно разрабатывает цифровой рубль, ей не придется потом догонять другие страны. Об этом корреспондентуИА REGNUM 10 ноября заявил доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал планы ЦБ РФ выпустить прототип цифрового рубля уже в начале 2022 года.

Cbr.ru Цифровой рубль

«Тестовый запуск цифрового рубля планируется Банком России на начало 2022 года, и вряд ли есть причины, из-за которых данный процесс может забуксовать, — сказал Марков. — Его разработка идет на протяжении последнего года, что позволяет России находиться на передовой линии по данному вопросу вместе с другими странами, разрабатывающими свои национальные цифровые валюты. Благодаря этому России не придется догонять другие страны в этой сфере. Более того, она сможет быть здесь в числе стран-лидеров».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин рассказал, из-за чего может быть затруднено внедрение цифрового рубля.