Эль-Камышлы, Сирия, , 16:38 — REGNUM Город Эль-Камышлы (провинции Хасеке, Сирия) подвергся обстрелу со стороны ВВС Турции 10 ноября, передаёт Al Hadath.

Взорванный автомобиль @Peta_de_Aztlan

По данным курдских источников, обстрел вёлся при помощи беспилотника: удар пришёлся на жилой квартал — по автомобилю, в котором находились люди — вероятно, члены одной семьи. Никто из них не выжил.

По мнению курдов, турками планировалось уничтожить представителя «Сил демократической Сирии» (курдская организация), но его в автомобиле на момент удара не было.

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