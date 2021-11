Вашингтон, , 16:37 — REGNUM Моддеры (создатели модификаций) выпустили к игре The Elder Scrolls V: Skyrim дополнение, которое вносит серьёзные изменения в известный квест The Only Cure. Об этом 10 ноября сообщает портал Wccftech.

TES V: Skyrim Скриншот с YouTube

Разработчик JaySerpa добавил в миссию новые линии, сцены и диалоги. Отметим, что при этом автор дополнения полностью его озвучил. С описанием изменений поклонники Skyrim могут ознакомиться на странице портала NexusMods.

Для справки: в рамках даэдрического (даэдра в игре — сущности, похожие на демонов) квеста The Only Cure геймеры могут получить уникальный щит Spellbreaker. Для этого им нужно выйти на контакт с даэдра Периайтом при помощи вдыхания паров зелья, которое сварит каджит (раса существ в игре) Кеш.

