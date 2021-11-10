Москва, 10 ноября, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Самый рискованный и то же время перспективный способ хранения сбережений — формирование портфеля на бирже с преобладанием акций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал высказывание главы Сбербанка Германа Грефа о том, что ОФЗ могут защитить сбережения граждан от роста цен.

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«ОФЗ — самый надёжный инструмент для сохранения сбережений. Хоть на них не распространяются гарантии Агентства по страхованию вкладов, они защищены Российской Федерацией. Риски — только в области гипотетического дефолта, оснований для которого нет и не видно на горизонте, — сказал Ковригин. — Самый надёжный способ хранения сбережений — это облигации, диверсифицированные по выпускам с преобладанием государственных перед корпоративными. Возможно также диверсифицировать облигации и по эмитентам в разных валютах, с преобладанием облигаций в рублях. Однако следует учесть, что купонный доход (процент) по такому портфелю облигаций будет только лишь соразмерен инфляции».

По его словам, самый рискованный и то же время перспективный способ хранения сбережений — формирование портфеля на бирже с преобладанием акций.

«Российский рынок растёт в последние годы намного быстрее инфляции. Вместе с тем он способен и заметно падать на краткосрочных интервалах. Чтобы минимизировать риск, надо портфель диверсифицировать по странам, валютам, эмитентам и отраслям», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ уменьшились риски потери денежных средств при их размещении на депозитах.