Москва, , 16:35 — REGNUM Внедрение в РФ цифрового рубля может быть затруднено только из-за технологической неготовности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал обещания Центрального банка РФ выпустить прототип цифрового рубля уже в начале 2022 года.

Цифровой рубль Cbr.ru

«Введение цифрового рубля может быть затруднено только технологической неготовностью, — сказал Ковригин. — Однако, как уверяет ЦБ РФ, платформы для этого уже готовы и тестируются. А вот распространение цифрового рубля может быть затруднено неготовностью субъектов экономики к его обороту. Чем он лучше обычного рубля, в том числе находящегося на карточных счетах? В чём бонусы от использования этого платёжного средства в сравнении с оплатой товаров, например, картой или переводом на счёт? Ответов на эти вопросы пока нет».

Как полагает экономист, доверие к цифровому рублю можно обеспечить только разъяснением ответов на эти вопросы.

«Надеюсь, что цифровой рубль не будут вводить так, как карту МИР, — насильно переводя всех бюджетников на неё. Такие методы доверию, мягко скажем, не способствуют. Все субъекты экономики должны чётко понять выгоды от цифрового рубля», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Госдума начнет разрабатывать пакет законопроектов об обращении цифрового рубля в 2022 году.

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