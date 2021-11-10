Москва, , 16:34 — REGNUM В РФ закончился период ажиотажного спроса на недвижимость и происходит постепенная стабилизация спроса и предложения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявила заведующая базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Панасенко.

Жилье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Риски сильного роста цен на жилье маловероятны, — сказала она. — Период ажиотажного спроса закончился, и на рынке недвижимости происходит постепенная стабилизация спроса и предложения. В большей степени будут расти цены на рынке первичной недвижимости, чем на рынке вторичной — это отражает особенности спроса и желание потребителей приобретать более комфортное жилье с учетом действия программы льготного ипотечного кредитования».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Панасенко рассказала, как инфляция повлияла в РФ на рост стоимости жилья.

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