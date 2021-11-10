Москва, , 16:34 — REGNUM В РФ резко снизились риски потери денежных средств при их размещении на депозитах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

Ценные бумаги. Инвестиции geralt

«Благодаря усилиям федерального правительства, которое создало Агентство по страхованию вкладов и провело санацию банковской системы, риски потери денежных средств при их размещении на депозитах в коммерческих банках резко снизились, — сказал Твердохлеб. — Можно вкладывать средства и в ценные бумаги, но тут уже присутствуют довольно высокие риски. Самый надежный способ хранения сбережений на сегодняшний день — облигации федерального займа: вероятность банкротства и отказа отвечать по обязательствам в этом случае ничтожно мала».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Сбербанка Герман Греф сказал, что ОФЗ могут защитить сбережения от роста цен.