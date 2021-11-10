Липецк, 10 ноября, 2021, 16:33 — ИА Регнум. В Липецке для завершения строительства операционного блока онкодиспансера найдут нового подрядчика. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Государственный контракт с ООО «Строительно-монтажное управление №1» расторгли из-за нарушения условий контракта — подрядчик нарушил график.

Во второй половине ноября будет размещён аукцион, стройку предполагается продолжить в декабре. Предполагаемый срок завершения работ — декабрь 2022 года.

Оперблок онкодиспансера будет включать в себя отделение анестезиологии и реанимации. На данный момент на объекте выполнены несущие конструкции подземной и надземной части, кровля, внутренние перегородки, штукатурка стен, стяжка полов, система электроснабжения, трубопроводы внутренних систем водоснабжения, водоотведения, отопления с монтажом радиаторов, частично смонтирована система вентиляции и кондиционирования, частично выполнены отделочные работы, выполнены наружные сети канализации, водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения.