Красногорск, , 16:34 — REGNUM Число вакцинированных от гриппа жителей Подмосковья превысило 2 млн человек. Об этом 10 ноября сообщается на сайте правительства Московской области.

Вакцинация Mil.ru

Сделать прививку на территории региона можно не только в поликлиниках, но и мобильных комплексах, торговых центрах и МФЦ, отметила зампред правительства — министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

«Вакцинация является самым эффективным способом защиты от гриппа и его опасных осложнений. Прививку от гриппа в регионе сделали уже более 2 млн человек, из которых более 505 тыс. — дети», — сказала Стригункова.

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