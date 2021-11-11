Москва, , 09:00 — REGNUM Представление о частичном лишении депутата Госдумы Валерия Рашкина (КПРФ) неприкосновенности ожидается в начале следующей недели. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября, об этом сообщил источник в Госдуме.

Лось

«Возможно, представление Генпрокурора о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности поступит в начале следующей недели», — сказал собеседник агентства.

Депутат Госдумы Рашкин обвиняется в браконьерстве, возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле у главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. В день рождения комсомола у Рашкина в багажнике автомобиля обнаружили части туши лося.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в случае поступления представления Генпрокурора о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности, Госдума не будет откладывать рассмотрение этого вопроса.

Читайте ранее в этом сюжете: Миронов обеспокоен политической подоплекой в «деле Рашкина»