Москва, , 16:27 — REGNUM Украина до сих пор отказывается предоставлять консульский доступ к задержанному представителю Луганска в СЦКК, гражданину России Андрею Косяку, сообщила 10 ноября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Она подчеркнула, что такая ситуация сохраняется несмотря на публичные обещания главы МИД Украины.

«Несмотря на публичные обещания главы МИД Украины Кулебы предоставить к нему доступ нашим консульским сотрудникам, посетить они его так и не смогли. Теперь им в этом вообще отказано, так как Киев спустя несколько недель вдруг обнаружил у него украинское гражданство», — рассказала Мария Захарова.

Кроме того, она отметила, что СММ ОБСЕ до сих пор так и не отразила в своих отчетах факт похищения представителя ЛНР в СЦКК, хотя мандат миссии прямо предусматривает её обязанность устанавливать и докладывать о таких инцидентах.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько недель назад украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у посёлка Золотое захватили официального представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. Украина утверждает, что он «проводил разведку» позиций украинских силовиков. После этого представительство ЛНР в СЦКК прекратило все контакты с Киевом.

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