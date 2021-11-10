Москва, 10 ноября, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Украина до сих пор отказывается предоставлять консульский доступ к задержанному представителю Луганска в СЦКК, гражданину России Андрею Косяку, сообщила 10 ноября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Она подчеркнула, что такая ситуация сохраняется несмотря на публичные обещания главы МИД Украины.

«Несмотря на публичные обещания главы МИД Украины Кулебы предоставить к нему доступ нашим консульским сотрудникам, посетить они его так и не смогли. Теперь им в этом вообще отказано, так как Киев спустя несколько недель вдруг обнаружил у него украинское гражданство», — рассказала Мария Захарова.

Кроме того, она отметила, что СММ ОБСЕ до сих пор так и не отразила в своих отчетах факт похищения представителя ЛНР в СЦКК, хотя мандат миссии прямо предусматривает её обязанность устанавливать и докладывать о таких инцидентах.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько недель назад украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у посёлка Золотое захватили официального представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. Украина утверждает, что он «проводил разведку» позиций украинских силовиков. После этого представительство ЛНР в СЦКК прекратило все контакты с Киевом.