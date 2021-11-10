Прага, 10 ноября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Прокуратура Чехии потребовала лишить депутатской неприкосновенности действующего премьер-министра республикиАндрея Бабиша. Как сообщает«Радио Прага», 9 ноября прокурорЯрослав Шарош направил соответствующий запрос в Палату депутатов (нижнюю палату парламента).

David Sedlecký Андрей Бабиш

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обвиняется в злоупотреблении европейскими субсидиями при строительстве фермы «Гнездо аиста». На строительство туристического объекта «Гнездо аиста» в 2009 году была получена субсидия Евросоюза в размере около 2 млн евро. При этом юридическое лицо «Ферма «Гнездо аиста» была незадолго до получения субсидии выделено из принадлежащего Бабишу агрохолдинга Agrofert, а позже включено обратно. В 2018 году субсидия была возвращена.

В 2015 году было возбуждено расследование, и дважды, в 2017 и в 2018 году перед парламентом ставился вопрос о лишении Бабиша депутатской неприкосновенности. В связи с избранием нового состава парламента, вопрос о лишении Бабиша иммунитета должен быть рассмотрен повторно.

Премьер-министр считает дело политически мотивированным, и отказывается давать комментарии. Он и обвиняемая по делу бывшая глава холдинга Agrofert Яна Надьова (ранее Майерова) свою вину отрицают.

В то же время, полиция Чехии проводит проверку на предмет нарушения Андреем Бабишем правил дорожного движения. Поводом для проверки стал видеоролик, выложенный в соцсети самим Бабишем, в котором он едет за рулём автомобиля по недавно реконструированной автодороге D1, и комментирует результаты реконструкции.

Некое лицо обратилось в полицию с заявлением, в котором указывает, что премьер отвлекался от управления транспортным средством, и «не уделял полного внимания управлению транспортного средства», просматривая документы.

«Однозначно я вел машину с полной концентрацией. Я ехал медленно и оценивал ситуацию впереди», — передаёт комментарий Бабиша издание vinegret.cz.

За разговор по телефону, или другое отвлечение от управления транспортным средством, по чешским правилам полагается штраф в размере 2500 крон (около 8 000 рублей) и начисление двух штрафных баллов.