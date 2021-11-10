Москва, 10 ноября 2021, 16:21 — REGNUM Ликовать в связи с улучшением ситуации по COVID-19 пока не приходиться, сообщила 10 ноября журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Отметив, что в России в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией прививочная кампания должна идти дальше, «чтобы достичь как минимум 80% вакцинированных и обеспечить национальный иммунитет», она сказала, что в отдельных регионах страны, вероятно, придётся принять дополнительные антиковидные меры — «более строгие» для отдельных категорий граждан.
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При этом необходимо учитывать мнение специалистов и учёных, сказала Матвиенко, добавив затем:
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