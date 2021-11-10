Москва, , 16:21 — REGNUM Ликовать в связи с улучшением ситуации по COVID-19 пока не приходиться, сообщила 10 ноября журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Закручивание гаек

Матвиенко «Ситуация с ковидом продолжает оставаться непростой, и безусловно, расслабляться рано и хлопать в ладоши пока нечему».

Отметив, что в России в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией прививочная кампания должна идти дальше, «чтобы достичь как минимум 80% вакцинированных и обеспечить национальный иммунитет», она сказала, что в отдельных регионах страны, вероятно, придётся принять дополнительные антиковидные меры — «более строгие» для отдельных категорий граждан.

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

При этом необходимо учитывать мнение специалистов и учёных, сказала Матвиенко, добавив затем:

«Возможны и на федеральном уровне некие решения, чтобы улучшить ситуацию».

Читайте ранее в этом сюжете: 80% для коллективного иммунитета уже недостаточно — Голикова