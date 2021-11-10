Мурманск, , 16:20 — REGNUM Жители Мурманской области накопили задолжали за капитальный ремонт общего имущества более миллиарда рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в НКО «Фонд капремонта Мурманской области».

Долги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, за три квартала 2021 года Фонд капремонта направил 9244 заявления на вынесение судебных приказов физическим лицам и исковых заявлений к юридическим на общую сумму 169,5 млн рублей. Задолженность была погашена на сумму более 110 млн рублей. 175 собственников предпочли оформить рассрочку погашения долга.

Как сообщало ИА REGNUM, ассоциация «ЖКХ и городская среда» предложила перекладывать на новых собственников коммунальные долги прежних владельцев квартир.