Москва, , 16:19 — REGNUM Снижения цен на жилье в РФ в ближайшей и среднесрочной перспективе, скорее всего, не будет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявила заведующая базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Панасенко.

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«До конца 2021 года цены будут постепенно повышаться, но это будет в некоторой степени компенсироваться рядом предновогодних скидок от застройщиков, — сказала она. — Снижения цен действительно в ближайшей и среднесрочной перспективе, скорее всего, не случится. Это обусловлено как высокими темпами инфляции (до 8%), так и повышением цен на строительные материалы, строительные работы, энергоресурсы. Это тенденция будет, безусловно, наблюдаться по всем категориям жилья во всех регионах, но уровень цен будет варьировать в зависимости от категории жилья (эконом, премиум, люкс) и его местоположения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что до конца февраля 2022 года цены на жилье в РФ сохранятся на одном уровне.

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