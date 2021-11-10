Кишинёв, , 16:18 — REGNUM Адвокаты бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили потребовали отвода коллегии судей, рассматривающих дело о жёстком разгоне протестующих в 2007 году. Об этом 10 ноября сообщает «Общественное телевидение».

Тюрьма № 18 в тбилисском районе Глдани Facebook.com/OmbudsmanofGeorgia

По данным журналистов, адвокаты неоднократно подавали ходатайство о вызове на заседание Саакашвили, но судья Нино Элиешвили отказывала в этом.

«Что может быть для суда хуже, чем проведение процесса без обвиняемого, у которого есть желание и возможность явиться в суд?» — заявил адвокат экс-президента Шота Тутберидзе.

Ранее в Пенитенциарной службе минюста Грузии сообщили, что не будут доставлять Саакашвили в суд, так как опасаются, что его сторонники устроят беспорядки.

Напомним, 7 и 8 ноября 2007 года в Тбилиси проходили массовые акции протеста, участники которых выступали против политики тогдашнего президента Саакашвили. Сотрудники полиции жёстко разгоняли активистов. Их преследовали и избивали. Правоохранители также разгромили и вынудили закрыться телеканал «Имеди».

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