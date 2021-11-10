Санкт-Петербург, , 16:23 — REGNUM Международный аэропорт «Пулково» обслужил 15,3 млн пассажиров за первые десять месяцев 2021 года. Об этом 10 ноября сообщили в пресс-службе компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС), управляющей воздушной гаванью Петербурга.

Аэропорт Пулково Павел Латышов © ИА Красная Весна

Достигнутый результат оказался на 9% меньше, чем за аналогичный период допандемийного 2019 года. При этом на внутренних рейсах было обслужено 13,3 млн пассажиров, это на 30% больше, чем за тот же срок 2019 года.

«Самыми популярными направлениями по России за этот период стали Москва, Сочи, Калининград, Симферополь, Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар, Архангельск, Казань и Мурманск», — отметили в ВВСС.

На международных линиях в аэропорту «Пулково» с января по октябрь 2021 года обслужил 2 млн пассажиров, что составляет 70% к такому же периоду 2019 года.

В условиях ограничений, связанных с пандемией, лидерами среди зарубежных направлений с начала года стали Анталья, Стамбул, Ларнака, Ереван, Ташкент, Пафос, Франкфурт-на-Майне, Ош, Кишинев и Даламан.

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