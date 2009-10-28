Стокгольм, 12 января, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В настоящее время ситуация с политикой безопасности в Европе крайне серьезная, поскольку великие державы борются за новый мировой порядок, что было спровоцировано невыполнимым ультиматумом со стороны России. В то же время Москва ужесточила свою риторику в отношении того, что Швеции можно делать в военной сфере, а чего нельзя. Об этом заявил в интервью телеканалу SVT от 12 января главнокомандующий вооруженными силами (ВС) Швеции Микаэль Бюден.

Pixabay.com Флаг Швеции

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«Все звучит довольно плохо, потому что вы со своей стороны описываете ситуацию как игру великих держав с несовместимыми требованиями», — сказал журналист.

«Под этим я подразумеваю то, что называлось российскими предложениями в адрес США и НАТО по созданию новой системы безопасности, которые все больше и больше выражаются в виде жестких требований. Если они будут реализованы и компромиссы будут сделаны, то это будет уступкой, что повлияет на политику безопасности Швеции», — ответил Бюден.

По его словам, в преддверии Рождества Швеция и Финляндия получила предупреждение от Москвы о недопустимости участие в учениях с НАТО.

«Все государства имеют право обеспечивать свою безопасность. Мы суверенное государство, и мы сотрудничаем с темы странами и организациями, с которыми хотим», — отметил главком Бюден.