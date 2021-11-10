Москва, 10 ноября, 2021, 16:18 — ИА Регнум. К своему дню рождения по традиции Сбер дарит подарки клиентам и устраивает самые выгодные «зеленые» дни в году. Как подчеркивают в кредитной организации, в этом году акции, подарки и бонусы приготовлены как для клиентов-физических лиц, так и для корпоративного сектора, малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей.

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В частности, корпоративных клиентов Сбера ждут подарки в рамках «Зеленой недели» для бизнеса, которая продлится с 11 по 17 ноября. В частности, банк предоставляет малому бизнесу скидку в размере 50% от ставки по кредиту на первые 180 дней обслуживания. А при размещении средств на депозитах для юридических лиц «Классический» и «Классический Онлайн» ставка по вкладу повышается на 18%.

Кроме того, новые клиенты — юридические лица с 11 до 19 ноября смогут подключить расчетно-кассовое обслуживание, а также пакет услуг «ВЭД без границ» на 6 месяцев по цене одного.

Клиенты-юрлица также смогут бесплатно пользоваться сервисом SberCRM до конца года, СберБизнесБотом в течение 100 дней, а также получить скидку 25% на сервисы для малого бизнеса «Портрет покупателя» и «Геоаналитика» от СберАналитики. Эти предложения действуют при подключении в «Зелёную неделю».

Также Сбер предложит повышенный кешбек до 10% при оплате подарков, канцелярии и бухучета любыми дебетовыми картами Mastercard СберБизнеса, специальные условия подключения эквайринга от ЮKassa, 2 месяца бесплатного использования сервиса InSales, бесплатное размещение логотипа в навигаторе 2ГИС на 180 дней, скидки на сервисы «Моя бухгалтерия Аутсорсинг» и ряд других предложений, подробнее с которыми можно ознакомиться на сайте банка.

Кроме того, сервисы «Юрист для бизнеса», «Бухгалтерия для ИП», «Работа.ру» и «Электронный документооборот» с октября бесплатно предоставляются в пакетах услуг «Лёгкий старт», «Набирая обороты» и «Полным ходом».

Что касается физических лиц, то для них «Зеленые дни» подарков продлятся с 11 по 14 ноября. В рамках празднования 180-летнего юбилея Сбер подготовил праздничные предложения и для действующих, и для новых клиентов.

Новым клиентам (заключившим договор период с 11.11 по 14.11.2021) банк начислит 1800 бонусов от СберСпасибо (1 бонус = 1 рубль) при оформлении первой дебетовой или молодёжной СберКарты. Ну, а текущие владельцы дебетовой или молодёжной СберКарты смогут вернуть 18% бонусами от СберСпасибо от суммы покупок у партнёров экосистемы Сбера. Акция распространяется на покупки в СберМаркете, СберМегаМаркете, Delivery Club; на оплату услуг Okko, СитиМобил, Ситидрайв, Самоката, СберМобайла, СберДиска, СберДевайсов, СберЗвука; «Кухни на районе», Level Kitchen, MyFood, Perfomance Food, СБЕР ЕАПТЕКИ.

Подписчики СберПрайм могут получить ещё больше бонусов — с 11 по 14 ноября за покупки любыми картами СберБанка в сервисах подписки они получат до 20% бонусами. Если действующей подписки СберПрайм ещё нет, то в период с 11−12 ноября её можно оформить сроком на 180 дней всего за 180 рублей.

Также повышенные бонусы смогут получить участники СберСпасибо в СберМаркете 11 и 12 ноября — за совершенные покупки им вернётся 20% бонусами.

Помимо повышенных бонусов и призов от партнёров программы, СберСпасибо запустила новую многоуровневую геймификацию «СберПраймСити», в которой участники могут совершать ходы по виртуальной карте и в игровом формате получать призы: до 10 000 бонусов, до 10% повышенного начисления бонусов в популярных категориях покупок, скидки и промокоды от сервисов подписки СберПрайм, 18% повышенных бонусов в категории Супермаркеты, а также главный приз — возможность выиграть 180 000 бонусов от СберСпасибо.