Ярославль, 10 ноября 2021, 16:44 — REGNUM Мэрия Ярославля с июля не платит перевозчикам компенсации из бюджета. Об этом стало известно на заседании комиссии по экономике муниципалитета Ярославля 10 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
К депутатам обратились два перевозчика: ООО «Гирфтранс» и ИП Воронин. Они заявили, что задолженность мэрии перед ними составляет более 21 млн и более 10 млн рублей. Перевозчики говорят, что им нечем рассчитываться с поставщиками, платить лизинговые платежи и налоги. В связи с этим они вынуждены будут сократить число выходов в рейс.
Второй перевозчик заявил, что ограничит движение на двух маршрутах (№№ 7 и 85) до десяти часов вечера.
Как рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Сергей Волканевский, долги за период август-октябрь действительно есть. А денег на решение проблемы, напротив, нет.
Как так получилось, что деньги по взятым обязательствам оказались не заложены в бюджет города, чиновник не уточнил. Депутаты сложившейся ситуацией были удивлены. С критикой транспортной реформы выступает уже и врио губернатора, не говоря уже о жителях. Ситуацию нужно улучшать, а она грозит ухудшиться.
Согласно договорам, мэрия должна платить перевозчикам компенсации за льготников. Но значительно большие суммы бюджет платит как разницу между экономически обоснованным тарифом и тарифом для населения. Ранее главными получателями этих денег были предприятия самой мэрии — «ПАТП-1» и «Яргорэлектротранс». Задержки возникали и перед ними, но муниципалы могли «потерпеть». Частный транспорт работал в основном в режиме маршрутных такси и компенсаций не получал.
После транспортной реформы и ликвидации маршрутных такси по регулируемому тарифу стали работать и большинство частных перевозчиков. Но вот они терпеть неплатежи не хотят. Неясно, столкнулись ли с неплатежами только два перевозчика, или же остальные испытывают такие же проблемы.
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