Ярославль, 10 ноября, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля с июля не платит перевозчикам компенсации из бюджета. Об этом стало известно на заседании комиссии по экономике муниципалитета Ярославля 10 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Автобус в Ярославле

К депутатам обратились два перевозчика: ООО «Гирфтранс» и ИП Воронин. Они заявили, что задолженность мэрии перед ними составляет более 21 млн и более 10 млн рублей. Перевозчики говорят, что им нечем рассчитываться с поставщиками, платить лизинговые платежи и налоги. В связи с этим они вынуждены будут сократить число выходов в рейс.

«Отсутствие финансирования лишает возможности предприятие выполнять все требования, включая объемы перевозок, предусмотренные договорами. На основании вышеизложенных обстоятельств, информируем вас, что уже с ноября 2021 года выполнять обязательства в полном объеме не представляется возможным. Предприятие будет вынуждено осуществлять свою деятельность пропорционально денежным средствам, поступившим в распоряжение. Прошу принять меры, а в последующем осуществлять контроль за выполнением договорных отношений, в частности в пункте финансирования, поскольку это является социальным обязательством города Ярославля, с целью недопущения срыва оказания услуг по перевозке пассажиров в городе Ярославле», — говорится в письме ООО «Гирфтранс».

Второй перевозчик заявил, что ограничит движение на двух маршрутах (№№ 7 и 85) до десяти часов вечера.

Как рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Сергей Волканевский, долги за период август-октябрь действительно есть. А денег на решение проблемы, напротив, нет.

«Причина в том, что данная потребность не заложена и не обеспечена в настоящий момент в бюджете именно по нашей муниципальной программе. Общая потребность до конца года составляет 124 миллиона. Это в части затрат. В части компенсации доходов — это 37,7 миллионов», — рассказал Волканевский.

Как так получилось, что деньги по взятым обязательствам оказались не заложены в бюджет города, чиновник не уточнил. Депутаты сложившейся ситуацией были удивлены. С критикой транспортной реформы выступает уже и врио губернатора, не говоря уже о жителях. Ситуацию нужно улучшать, а она грозит ухудшиться.

«Наш губернатор сказал о том, что нужно дополнительно привлекать не менее 50 единиц транспорта. На субподряды. Потому что в нынешней транспортной схеме мы не справляемся. Большая просьба урегулировать эти отношения, иначе кто к нам пойдет на субподряд к городу, если мы свои обязательства не выполняем? Завтра в коллапс ввергнем весь транспорт города Ярославля», — сказал председатель комиссии по экономике муниципалитета Ярославля Константин Шлапак.

Согласно договорам, мэрия должна платить перевозчикам компенсации за льготников. Но значительно большие суммы бюджет платит как разницу между экономически обоснованным тарифом и тарифом для населения. Ранее главными получателями этих денег были предприятия самой мэрии — «ПАТП-1» и «Яргорэлектротранс». Задержки возникали и перед ними, но муниципалы могли «потерпеть». Частный транспорт работал в основном в режиме маршрутных такси и компенсаций не получал.

После транспортной реформы и ликвидации маршрутных такси по регулируемому тарифу стали работать и большинство частных перевозчиков. Но вот они терпеть неплатежи не хотят. Неясно, столкнулись ли с неплатежами только два перевозчика, или же остальные испытывают такие же проблемы.