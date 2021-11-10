Магас, 10 ноября, 2021, 16:12 — ИА Регнум. В Ингушетии установлен подозреваемый в убийстве 56-летнего жителя селения Нестеровское. Им оказался его 70-летний сосед. В настоящее время он задержан, решается вопрос о его аресте, сообщили 10 ноября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Трактор

Напомним, ранее сообщалось об убийстве 7 ноября мужчины в Сунженском районе. Был объявлен в розыск преступник, совершивший нападение с ножом, в результате чего скончался потерпевший. Сообщалось также о возможных причинах инцидента. Очевидцы называли в их числе шум работающего трактора.

Так это или нет, предстоит установить следствию. В настоящее время по факту убийства расследуется уголовное дело. Известно, что подозреваемый ранее был судим за убийство.

«Причиной инцидента, послужил шум трактора, который не понравился ранее судимому за убийство пенсионеру»,— сообщает страница «ЧП Ингушетия» в соцсети Instagram.