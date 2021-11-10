10 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление первого заместителя главы МВД Украины Евгения Енина о том, что пограничники Украины усиливают защиту на границе с Белоруссией.

Мирослава Романенко, , 18:35 — REGNUM Пограничники Украины усиливают защиту на границе с Белоруссией. Об этом, как сообщает «РБК-Украина», заявил первый заместитель главы МВД страны Евгений Енин.

Николай Касаткин. Переселенцы. 1881

Украинский чиновник рассказал, что укрепление украинско-белорусской границы проводится для того, чтобы в случае необходимости иметь возможность сдержать поток нелегальных мигрантов.

Новость обсудили на YouTube-канале Klymenko Time и на странице издания «Страна.ua» в социальной сети Facebook. Также новость обсудили в телеграм-каналах Klymenko Time и VESTI. Многие отметили, что вряд ли мигранты захотят прорываться на Украину, так как даже Польша для них транзитное государство.

«Польша тоже не Европа, ведь рвутся в Германию, а Украина даже не Польша», — написал Иван Ж.

«Беженцы и Украина. Они хотят лучшей жизни, а не ещё хуже, чем у себя на родине…» — смеется Артемио Л.

«При нашей нынешней коррупции скоро появятся новые миллионеры на границе…» — добавил Максим П.

«За «горячие пирожки» не пойдут в Нэзалэжну», — пишет Вова_Н.

Украинский пограничник Dpsu.gov.ua

«Куда-куда, ну в Украину они точно не побегут», — отреагировал Vladik S.

«Из нищеты в нищету никто не пойдёт», — отметил Сергей Т.

«Украине бояться нечего, цель этих товарищей — Германия», — добавил Роман П.

«Нема дурных! Они лучше вернутся обратно, чем в Украину», — считает Георгий М.

«Стесняюсь спросить, на кой мигрантам нищая Украина, если они даже в Польше не хотят оставаться, а рвутся в Германию», — не понимает L. Maks.

«Ага, прям сейчас как рванут все в Украину! Прям в рай на земле, из которого сами граждане сваливают сотнями тысяч! Смешно!» — отреагировал «Это я».

«Я сочувствую мигрантам, которые могут оказаться в Украине, так как думаю, ждёт их приём как в Санжарах», — пишет Kateryna.

Беженцы на белорусско-польской границе. gpk.gov.by

«Польша для них, как и Украина — транзит в Центральную/Западную Европу. Если поляки будут также проявлять упорство, то часть попытается прорваться через Украину, как вариант», — добавил Арсентий.

«Логично. Если не получается через Польшу, тогда через Украину и опять через Польшу… Ерунда это все. Но не о тарифах же, рекордных смертях уже который день и мизерных пенсиях говорить… О «плохом» Лукашенко и о том, как захыщаемо (защищаем. — М. Р.) Европу теперь уже от «иракской навалы» («иракского нашествия». — М. Р.), гораздо интересней», — написал L. Maks.

«Власть говорит, границу Украины усилили и закрыли. А мне интересно, как быстро они ее откроют, как только их хозяева прикажут, и ещё в поклоне согнутся, чтобы не осерчали, не дай Бог. Только беженцы не дураки, им нужна сытая толерантная Германия, а не нищая Украина», — отреагировал Алексей Т.

Польские вооруженные силы у белорусско-польской границы. Скриншот из видео, опубликованного в twitter погранвойск Польши (@Straz Graniczna)

«Давайте сделаем вид, что к нам тоже хотят попасть», — шутит Oleg Olegovich.

«Ага, так они и ломанутся к нам. Ох, идиоты же…» — смеется LeopoldAB.

«Они просто не в курсе, что Украина це (это. — М. Р.) Европа», — пошутил «Не обязательно».

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