Варшава, , 16:11 — REGNUM Представители Социологического центра IBRiS провели исследование общественного мнения в Польше и узнали мнение населения этой страны по поводу того, как необходимо поступить властям республики в условиях обострения миграционного кризиса на границе с Белоруссией. Результаты обнародованы на портале Rzeczpospolita.

Мигранты Gémes Sándor/SzomSzed

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Так, 54% респондентов поддерживают выбранную Варшавой тактику отпора, то есть вытеснение мигрантов обратно в Белоруссию вплоть до применения жестких методов. 34% опрошенных против таких методов. Они считают, что мигрантам можно было бы создать коридор для их продвижения в Германию, либо в крайнем случае предоставить убежище в Польше. Остальные пока не могут выразить четкую позицию по заданному вопросу.

Опрос был проведен 8−9 ноября. В нем приняли участие 1 080 взрослых жителей Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. В Польше опасаются, что они могут начать массовый штурм границы с целью незаконного проникновения на территорию ЕС. Польские пограничники стянули силы на участок, где собрались мигранты, и готовятся дать отпор в случае штурма. В настоящее время мигранты разбили палаточный городок прямо у пограничных ограждений. В этом месте польские пограничники проводят круглосуточное дежурство.