Санкт-Петербург, 10 ноября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. В первый день работы XIV международного инновационного форума в Санкт-Петербурге предложили стимулировать бизнесменов инвестировать в российскую экономику при помощи государственных наград.

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«Мы вручаем ордена спортсменам во время Олимпиады, и это прекрасно. Мы вручаем ордена артистам. Я не помню за последние годы, чтобы кто-то из промышленников, из бизнеса получал ордена, а ведь они тоже много делают», — заявил зампредседателя госкорпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» Андрей Клепач, выступая с докладом на форуме.

Помимо этого он отметил важность финансирования научной сферы. По его словам, на данный момент существуют две критические утечки из России: людей и денег. Двенадцать лет назад расходы на науку составляли 1% ВВП, сейчас вышли на 2% с лишним. Финансовые вложения в ученых и в технологии помогут России их не терять, а экспортировать их достижения.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что, несмотря на влияние пандемии на экономику, в Петербурге эффективно работают промышленные предприятия, удалось сохранить рабочие места. «Мы поддерживаем организации, которые нацелены на развитие, модернизацию, повышение ресурсо‑ и энергоэффективности», — отметил Беглов.

Председатель комитета по по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга Кирилл Соловейчик заявил о важности выработки экономических стимулов и программ поддержки бизнеса в зависимости от отрасли и региона.

«В нашей промышленной политике заложен отраслевой подход, который говорит о том, что для каждой отрасли все-таки нужно вырабатывать свою систему мер и свою систему стимулов», — сказал Соловейчик. По его словам, в Петербурге «начали формироваться не такие масштабные, но все-таки проекты-маяки, у которых и есть задача интегрировать совершенно разные технологии для создания одного стимулирующего масштабного продукта».

Эксперты также обсудили важность решения кадрового вопроса. Для этого предполагается увеличение предложения на рынке труда, а также создание социальной инфраструктуры, которая будет отвечать интересам новых резидентов. Именно под них будут создаваться рабочие места.

Помимо этих вопросов на пленарном заседании международного инновационного форума также обсудили факторы, сдерживающие развитие бизнеса в России, вопросы, связанные с глобальным потеплением, и перспективы развития промышленности. Помимо обсуждения экономической повестки на форуме также будут представлены проекты в сфере образования и науки.

Петербургский международный инновационный форум проводится с 2007 года. Страной-партнером форума в этом году стал Вьетнам. Основные темы для обсуждения на форуме — роль технологического прорыва в условиях ограничений, человеческий капитал, развитие цифровых технологий с внедрением digital-инструментов, «зеленая» экономика и поддержка предпринимательства.

На выставке промышленных и инновационных достижений были представлены современные разработки российских предприятий. Среди них — макет кабины вертолета будущего, надводная беспилотная платформа и автоматизированное рабочее место оператора.