Бишкек, , 16:09 — REGNUM Российская компания «Нацпромлизинг» и Российско-Киргизский фонд развития договорились о создании в Киргизии совместной лизинговой компании. Об этом заявил председатель РКФР Артём Новиков сегодня, 10 ноября.

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По его словам, подписание соответствующего соглашения состоялось в рамках заседания многоотраслевой деловой миссии российских компаний, проходящей в киргизской столице.

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«Создание российско-киргизской лизинговой компании позволит привлечь в экономику Киргизии дополнительно около $200 млн (14 млрд 257 млн рублей) из России, не задействуя при этом ресурсы фонда», — подчеркнул Новиков.

Глава фонда развития также отметил, что уставной капитал компании «Нацпромлизинг-Кыргызстан» должен будет составить 50 млн сомов (42 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, что с 2011 года в лизинг киргизским фермерам и аграриям передано 3 593 единицы сельхозтехники на общую сумму свыше 5 млрд 832 млн сомов (4 млрд 932 млн рублей).

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