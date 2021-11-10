Москва, , 16:09 — REGNUM Бесполезными и достойными осуждения являются заявления из Вашингтона и Брюсселя о непризнании выборов в Никарагуа, сообщила 10 ноября журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Захарова «Ясно, что такие заявления правового значения для Никарагуа не имеют».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на президентских выборах в Никарагуа, которые состоялись 7 ноября, победу одержал действующий глава государства Даниэль Ортега.

8 ноября американский президент Джо Байден заявил, что прошедшие выборы в Никарагуа не были справедливыми и не были свободными. Подобное заявление прозвучало и стороны руководства ЕС.

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