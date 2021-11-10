Джакарта, 10 ноября, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб согласился с президентом Индонезии Джоко Видодо по ситуации в Мьянме, сообщает Antara.

European Commission DG ECHO Рохинджа. Мьянма

«У нас есть общее мнение, и мы действуем вместе, чтобы решить проблему Мьянмы. Малайзия очень обеспокоена, потому что чрезвычайная ситуация в Мьянме приведет к увеличению числа беженцев рохинджа», — заявил премьер-министр Малайзии.

В настоящее время в Малайзии находится не менее 200 тысяч беженцев рохинджа.

Более 730 000 беженцев рохинджа были вынуждены бежать в Бангладеш.

Стороны также согласны с тем, что все вопросы Южно-Китайского моря необходимо решать дипломатическим путем и уважать международное право.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Малайзиинадеется, что во избежание взаимных претензий будет создан совместный реестр индонезийского и малазийского культурного наследия.