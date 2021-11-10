Кишинёв, , 16:06 — REGNUM Пока неизвестно, хватит ли у молдавской стороны средств на то, чтобы погасить многолетние долги за поставки газа из России. Об этом 8 ноября на пресс-конференции сообщил глава АО «Молдовгаз» Вадим Чебан.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас есть конкретный план по выплате долга Газпрому в течение пяти лет, в том числе за счет внутренних резервов, которых может не хватить», — сказал Чебан.

Он отметил, что средства на погашение долгов не будут включать в тариф на газ для населения. В первую очередь планируется уменьшить расходы «Молдовгаза», в том числе за счёт сокращения штатов.

Чебан также сообщил, что контракт с Газпромом позволил Молдавии сэкономить около $405 млн в сравнении теми ценами, которые сложились на мировом рынке.

Напомним, с 1 ноября поставка газа в Молдавию началась по новым условиям. По данным молдавской стороны, цена на газ будет плавающей, а ноябре составит около $450 за 1 тысячу кубометров. Жителей республики предупредили, что тариф на газ вырастет в 2,4 раза. Долг молдавской стороны перед Газпромом превышает $700 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: В Молдавии сообщили подробности о поставках природного газа