Москва, 10 ноября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Сегодня, 10 ноября, по состоянию на 15:35 по мск котировки нефти марки Brent сползают на 0,32%, отступая до $84,51 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Вышедшая 9 ноября статистика от Американского института нефти показала неожиданное сокращение запасов нефти после нескольких недель роста.

На этом фоне спрос на черное золото увеличился, и сегодня в первой половине дня котировки поднимались выше $85 за баррель.

Но затем, в ожидании новых важных макроданных спекулянты приступили к фиксации прибыли и цена несколько откатилась назад.

Помимо данных по инфляции в США рынок сегодня ждет отчета американского минэнерго по изменению запасов на прошедшей неделе.

Если данные подтвердят снижение запасов цены получат новый импульс для роста, и уже в ближайшее время котировки могут пойти на штурм недавних максимумов», — полагает эксперт.

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