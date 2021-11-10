Москва, , 16:02 — REGNUM Сегодня, 10 ноября, по состоянию на 15:25 по мск доллар на Московской бирже прибавляет эфемерные 0,09%, торгуясь на отметке 70,81 рубля. Евро теряет столь же скромные 0,12%, снижаясь до 81,80 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Рубль Akket.com

«В целом ситуация остается благоприятной для российской национальной валюты. Минфин РФ, оценив конъюнктуру, возобновил размещение ОФЗ и уже на первом размещение спрос превысил предложение более чем вчетверо.

Сырьевые цены и объёмы отечественного экспорта продолжают рост. Однако сегодня рынок ждет данных по инфляции в США в октябре, которые могут показать ускорение роста цен.

Это вновь усилит опасения ужесточения монетарной политики ФРС и позволит доллару укрепиться к сырьевым валютам.

Незначительная коррекция на рынке нефти сегодня также играет против рубля, поэтому, начав день продолжением роста, во второй половине дня рубль забуксовал.

Тем не менее, стоит смотреть на перспективы национальной валюты с оптимизмом. Скорее всего, медленное укрепление продолжится на ближайших торгах», — считает эксперт.

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