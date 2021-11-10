Москва, , 15:58 — REGNUM МВД Москвы начало проверку после скандала с дракой, который устроил один из пациентов в клинике глазных болезней. По факту дебоша возбудили уголовное дело об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью. Его фигурантом оказался бывший вице-премьер Ингушетии Багаудин Цолоев, пишет РЕН ТВ.

Избиение Pixabay.com

Напомним, 9 ноября в НИИ глазных болезней на улице Россолимо один из пациентов набросился с кулаками на врача. Ему якобы не понравился тон, которым с ним разговаривали.

По информации ряда СМИ, нападавшим оказался бывший замглавы правительства Ингушетии. Он нецензурно выражался и нанес побои главврачу и двоим сотрудникам, которые бросились на помощь своему руководителю.

«Цолоев опоздал на прием и устроил скандал в кабинете главного врача, при этом он сломал дверную ручку и замахивался ею. В результате пострадал главный врач и двое сотрудников, которые бросились ему помогать и попытались скрутить посетителя. После произошедшего дебошир скрылся», — сообщил РЕН ТВ.

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